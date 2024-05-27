В окупованій Макіївці облили червоною фарбою монумент бойовику
Київ • УНН
Нещодавно відкритий пам'ятник бойовику в окупованій Макіївці облили червоною фарбою, але знайти «вандалів» навряд чи вдасться через відсутність камер спостереження в цьому районі.
У тимчасово окупованій Донецькій області України облили червоною фарбою нещодавно відкритий пам’ятник представнику збройного формування "спарта" Володимиру Жогі. При цьому, в місцевих коментарях вказується про бюджетний ліміт та відсутність камер спостереження у районі монументу "герою днр", тому знайти "вандалів" проблематично, передає ТГ-канал ASTRA, повідомляє УНН.
Деталі
Нещодавно відкритий пам'ятник Володимиру Жозі (керівник нфз "спарта", наступник Арсенія Павлова ("Мотороли") в окупованій Макіївці облили червоною фарбою.
Але знайти "вандалів", ймовірно, не вдасться, тому що камер у районі пам'ятника "Герою ДНР" нібито не встановлено, пише ASTRА, із посиланням на коментарі місцевих жителів.
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"Бюджет на це не виділено, тому камер немає", як нам сказали. У нас могили осквернили на алеї героїв у Єнакієвому. Нікому немає діла до цього", - поскаржилася якась Христина Сунгурова, яка згадала, щоправда, що вона з росії.
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