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В окупованій Макіївці облили червоною фарбою монумент бойовику

В окупованій Макіївці облили червоною фарбою монумент бойовику

Київ • УНН

 • 36000 перегляди

Нещодавно відкритий пам'ятник бойовику в окупованій Макіївці облили червоною фарбою, але знайти «вандалів» навряд чи вдасться через відсутність камер спостереження в цьому районі.

У тимчасово окупованій Донецькій області України облили червоною фарбою нещодавно відкритий пам’ятник представнику збройного формування "спарта" Володимиру Жогі. При цьому, в місцевих коментарях вказується про бюджетний ліміт та відсутність камер спостереження у районі монументу "герою днр", тому знайти "вандалів" проблематично, передає ТГ-канал ASTRA, повідомляє УНН.

Деталі

Нещодавно відкритий пам'ятник Володимиру Жозі (керівник нфз "спарта", наступник Арсенія Павлова ("Мотороли") в окупованій Макіївці облили червоною фарбою.

Але знайти "вандалів", ймовірно, не вдасться, тому що камер у районі пам'ятника "Герою ДНР" нібито не встановлено, пише ASTRА, із посиланням на коментарі місцевих жителів.

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 "Бюджет на це не виділено, тому камер немає", як нам сказали. У нас могили осквернили на алеї героїв у Єнакієвому. Нікому немає діла до цього", - поскаржилася якась Христина Сунгурова, яка згадала, щоправда, що вона з росії.

Нагадаємо

Двох російських бойовиків, які намагалися прорвати українську оборону в Донецькій області, засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду та участь у терористичній організації.

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