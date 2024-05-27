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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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26 мая 2024, 10:37  •  177204 просмотра

В оккупированной Макеевке облили красной краской монумент боевику

Недавно открытый памятник боевику в оккупированной Макеевке облили красной краской, но найти «вандалов» вряд ли удастся из-за отсутствия камер наблюдения в этом районе.

Общество •   •  4841 просмотра
В оккупированной Макеевке облили красной краской монумент боевику

ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф

Европейский Союз ввел новые правила наложения санкций на лиц, причастных к нарушениям прав человека в рф, включая ограничения на экспорт оборудования, используемого для репрессий и мониторинга, а также добавил 19 человек в санкционный список.

Новости Мира •   •  4462 просмотра
ЕС вводит новый режим санкций за нарушение прав человека в рф

Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши

Польша критикует Венгрию прежде всего за то, что она не согласилась увеличить Европейский фонд мира, из которого страны ЕС получают возмещение расходов на вооружение Украины.

Война •   •  7150 просмотра
Блокирование Венгрией решений ЕС по Украине раздражает - глава МИД Польши

российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома

56-летний мужчина получил тяжелые ранения и несколько зданий, включая жилые дома, отель и частное предприятие, были повреждены в результате почти 15 российских ударов по Никопольскому району за минувшие сутки.

Общество •   •  6694 просмотра
российские войска в течение суток нанесли почти полтора десятка ударов по Никопольщине: пострадал человек, повреждены дома

Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину

Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Invest Summit - главный съезд инвесторов, которые уже инвестируют или планируют инвестировать в Украину.

Новости Бизнеса •   •  5287 просмотра
Саммит Mind Invest: Entry point to Ukraine. Как правильно инвестировать в Украину

На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников

По состоянию на 27 мая более 167 тысяч студентов подали заявления в приемные комиссии высших учебных заведений на тестирование для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Общество •   •  6056 просмотра
На тестирование в магистратуру и аспирантуру зарегистрировались более 167 тысяч участников

Болгария не рассматривает отправку своих военных в Украину

Болгария не планирует отправлять свои войска в Украину, что подтвердил и. о. премьер-министра Димитар Главчев после встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

политика •   •  7064 просмотра
Болгария не рассматривает отправку своих военных в Украину

Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство

Начато досудебное расследование после того, как российский ракетный удар разрушил здание терминала запорожского аэропорта, нарушив законы и обычаи войны.

Война •   •  7224 просмотра
Удар рф по аэропорту Запорожья: в прокуратуре показали последствия и открыли производство

На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб

Украинские войска отбили 80 боевых столкновений по всей линии фронта, причем наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении, нанеся российским войскам значительные потери.

Война •   •  6908 просмотра
На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб

Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO

В Киеве и Днепропетровской области завтра могут не отключить электроэнергию из-за ремонта одного из энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор компании YASNO.

Общество •   •  9106 просмотра
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO