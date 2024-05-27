Во временно оккупированной Донецкой области Украины облили красной краской недавно открытый памятник представителю вооруженного формирования "спарта" Владимиру Жоге. При этом в местных комментариях указывается о бюджетном лимите и отсутствии камер наблюдения в районе монумента "герою днр", поэтому найти "вандалов" проблематично, передает ТГ-канал ASTRA, сообщает УНН.

Детали

Недавно открытый памятник Владимиру Жоге (руководитель нфз "спарта", преемник Арсения Павлова ("Моторолы") в оккупированной Макеевке облили красной краской.

Но найти "вандалов", вероятно, не удастся, потому что камер в районе памятника "Герою ДНР" якобы не установлено, пишет ASTRА, со ссылкой на комментарии местных жителей.

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«Бюджет на это не выделен, поэтому камер нет», как нам сказали. У нас могилы осквернили на аллее героев в Енакиево. Никому нет дела до этого", - пожаловалась некая Кристина Сунгурова, которая вспомнила, правда, что она из россии.

Напомним,

Двух российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборонув Донецкой области, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

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