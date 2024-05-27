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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  175026 просмотра

россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

россия выводит два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" из временно оккупированного Севастополя, оставляя на Черноморском флоте только два таких катера.

Война •   •  7664 просмотра
россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

На трехстороннем саммите Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи и договорились продолжать усилия по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.

Новости Мира •   •  6706 просмотра
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи

Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Китай запускает крупнейший в мире фонд по разработке микросхем размером 47,5 млрд долларов, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и уменьшить зависимость от экспорта технологий из США.

Новости Мира •   •  7539 просмотра
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов

Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.

политика •   •  8855 просмотра
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии

Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.

Новости Мира •   •  8225 просмотра
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии

Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.

Криминал и ЧП •   •  9860 просмотра
Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен

Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.

Война •   •  12185 просмотра
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.

Война •   •  11098 просмотра
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.

Новости Мира •   •  8479 просмотра
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский

В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир

В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.

Общество •   •  11124 просмотра
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир