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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
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россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ
россия выводит два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1" из временно оккупированного Севастополя, оставляя на Черноморском флоте только два таких катера.
Япония, Южная Корея и Китай договорились продолжить денуклеаризацию Северной Кореи
На трехстороннем саммите Япония, Южная Корея и Китай подтвердили важность денуклеаризации Северной Кореи и договорились продолжать усилия по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.
Китай создал крупнейший в мире фонд для развития микросхем стоимостью более 47,5 млрд долларов
Китай запускает крупнейший в мире фонд по разработке микросхем размером 47,5 млрд долларов, чтобы укрепить свое технологическое лидерство и уменьшить зависимость от экспорта технологий из США.
Польша призывает ЕС начать переговоры о членстве Украины до начала председательства Венгрии
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе должны начаться в первой половине года до того, как во второй половине председательство в ЕС перейдет к Венгрии, которая может заблокировать решение по Украине.
Французские законодатели начали двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии
Французские законодатели начинают двухнедельные дебаты по законопроекту об эвтаназии, который будет регулировать медицинские и этические стандарты для неизлечимо больных пациентов.
Предприниматель не смог приватизировать гостиничный комплекс "Феофания" стоимостью почти полмиллиона гривен
Голосеевский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска физического лица, которое пыталось незаконно завладеть гостиничным комплексом «Феофания» стоимостью 454 млн грн, предотвратив его незаконный вывод из государственной собственности.
Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, подчеркнув необходимость продолжения военной помощи и уважения к международному праву для достижения длительного мира.
Шольц заявил, что рф ежемесячно теряет до 24 тысяч солдат в войне против Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россия теряет до 24 000 солдат ежемесячно в войне против Украины из-за "империалистической мании величия" путина.
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов по стране - глава МИД Сикорский
Польша введет ограничения на передвижение российских дипломатов, ограничив их Мазовецким воеводством, где расположена Варшава, а консулов - соответствующими провинциями, ссылаясь на доказательства причастности российского государства к диверсионной деятельности в Польше.
В государственном реестре зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, после победы их количество вырастет - Кушнир
В Украине в государственном реестре на сегодня зарегистрировано 1,2 млн ветеранов, а после завершения войны их количество возрастет до 5-6 млн человек.