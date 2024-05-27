россия вывела из оккупированного Севастополя два ракетных катера - СМИ

россия вывела из Севастополя два ракетных катера проекта 1241 "Молния-1". В составе Черноморского флота остались только два катера этого проекта - "Р-60" и "набережные челны". Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграмм-канал Крымский ветер.

Черноморский флот рф продолжает бежать из Севастополя. Два ракетных катера проекта 1241 "молния-1" прошли вдоль южного берега Крыма курсом на восток в сопровождении конвоя из двух быстроходных катеров - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе Черноморского флота остались только два катера этого проекта - "Р-60" и "набережные челны".

Напомним

Операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили разведывательный корабль "иван хурс", десантные суда "акула" и "серна", ракетный корабль "ивановец", большой десантный корабль "цезарь куников" и патрульный корабль чф рф "сергей котов".

Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли