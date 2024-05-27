росія вивела із окупованого Севастополя два ракетні катери - ЗМІ
Київ • УНН
росія виводить два ракетні катери проекту 1241 "Молния-1" з тимчасово окупованого Севастополя, залишаючи на Чорноморському флоті лише два таких катери.
росія вивела із Севастополя два ракетних катера проєкту 1241 "Молнія-1". У складі Чорноморського флоту залишилися лише два катери цього проєкту – "Р-60" та "набережні челни". Про УНН пише з посиланням на телеграм-канал Кримський вітер.
Чорноморський флот рф продовжує тікати із Севастополя. Два ракетних катера проєкту 1241 "Молнія-1" пройшли вздовж південного берега Криму курсом на схід у супроводі конвою з двох швидкохідних катерів
Зазначається, що у складі Чорноморського флоту залишилися лише два катери цього проєкту – "Р-60" та "набережні челни".
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