Буданов прогнозує домінування безпілотних суден над звичними бойовими кораблями
Київ • УНН
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що з часом безпілотні судна, ймовірно, домінуватимуть над звичайними військовими кораблями, особливо в закритих акваторіях, таких як Чорне та Середземне моря.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що з часом ми імовірно побачимо повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями, повідомили в ГУР МОУ, пише УНН.
Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це - точно шлях розвитку
Деталі
За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: ідеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також - завдання ударів по узбережжях.
"Ця техніка працює - це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту рф - це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас - без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати", - сказав Кирило Буданов.
Шеф української розвідки висловив вдячність усім учасникам благодійної ініціативи United24 за допомогу і підтримку розвитку новітніх типів озброєнь.
Доповнення
У ГУР нагадали, що оператори спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили розвідувальний корабель "іван хурс", десантні судна "акула" та "серна", ракетний корабель "івановєц", великий десантний корабель "цезарь куніков" та патрульний корабель чф рф "cєрґєй котов".