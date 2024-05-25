Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что со временем беспилотные суда, вероятно, будут доминировать над обычными военными кораблями, особенно в закрытых акваториях, таких как Черное и Средиземное моря.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что со временем мы вероятно увидим полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.
Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Появляются новые технологии. Поэтому со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и тому подобное. Это - точно путь развития
Детали
По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются: речь идет, в частности, об установке на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также - нанесения ударов по побережьям.
"Эта техника работает - это самое главное. Она дает результат. Люди дают результат, которые работают на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала черноморского флота рф - это максимально приличный показатель. И все это благодаря труду каждого из вас - без вас этого бы не было. Я еще раз хочу вас за это поблагодарить", - сказал Кирилл Буданов.
Шеф украинской разведки выразил благодарность всем участникам благотворительной инициативы United24 за помощь и поддержку развития новейших типов вооружений.
Дополнение
В ГУР напомнили, что операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "акула" и "серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль чф рф "Сергей Котов".
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