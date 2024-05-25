Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что со временем мы вероятно увидим полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями, сообщили в ГУР МОУ, пишет УНН.

Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Появляются новые технологии. Поэтому со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и тому подобное. Это - точно путь развития - отметил Буданов во время форума United24.

Детали

По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются: речь идет, в частности, об установке на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также - нанесения ударов по побережьям.

"Эта техника работает - это самое главное. Она дает результат. Люди дают результат, которые работают на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала черноморского флота рф - это максимально приличный показатель. И все это благодаря труду каждого из вас - без вас этого бы не было. Я еще раз хочу вас за это поблагодарить", - сказал Кирилл Буданов.

Шеф украинской разведки выразил благодарность всем участникам благотворительной инициативы United24 за помощь и поддержку развития новейших типов вооружений.

Дополнение

В ГУР напомнили, что операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "акула" и "серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль чф рф "Сергей Котов".