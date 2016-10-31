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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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В ОККО заявили, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ

В ОККО заявили, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ

Київ • УНН

 • 7695 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мережа АЗК ОККО відреагувала на рішення АМКУ, яким на компанію накладено штраф у розмірі 77 млн 880 тис. 872 грн. Дане рішення прийнято Комітетом за підсумками розслідування так званої “бензинової справи” щодо антиконкурентних дій операторів ринку пального, передає УНН.

“ПП "ОККО-Нафтопродукт“ не погоджується з прийнятим рішенням Комітету в частині, що стосується Підприємства, та вважає його таким, що не відповідає ні чинному законодавству та практиці вищих судових інстанцій України, ні усталеним світовим практикам розслідування „паралельної поведінки“ на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів,” — повідомили в компанії.

“Ми переконані, що практика Комітету щодо притягнення до відповідальності компаній за так звану "змову“, якої насправді не було і яка не встановлена та жодним чином не доведена Комітетом, підриває принцип правової певності як одну з фундаментальних основ сучасної демократичної держави. Це, в свою чергу, негативно впливає на авторитет держави перед міжнародним співтовариством та перешкоджає надходженню інвестицій в Україну”, — зазначили представники АЗК ОККО.

Крім того, в ОККО заявили, що “такі явища, як здобуття неправомірних переваг в конкуренції завдяки, зокрема, неповній сплаті податків, виготовленню та реалізації нафтопродуктів, що не відповідають встановленим стандартам (в тому числі контрафактних нафтопродуктів) залишаються, на жаль, поза увагою Комітету та не враховуються ним при проведенні досліджень ринку”.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.
Зокрема, штрафи накладено на:
— ТОВ “Золотий екватор” (бренд WOG) — 16 млн 194 тис. 532 грн;
— ТОВ “ВОГ Рітейл” (бренд WOG) — 54 млн 36 тис. 332 грн;
— ПП “Окко нафтопродукт” (бренд ОККО) — 77 млн 880 тис. 872 грн;
— ТОВ “Альянс Холдинг” (бренд SHELL) — 39 млн 711 тис. 226 грн;
— ПІІ “АМІК Україна” (до 08.05.2015 ПІІ “ЛУКОЙЛ-Україна”) (бренд Аміс) — 12 млн 529 тис. 975 грн;
— ТОВ “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR) — 2 млн 533 тис. 812 грн;
— ТОВ “Параллель М ЛТД” (бренд Parallel) — 1 млн 438 тис. 354 грн.

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