В ОККО заявили, что будут оспаривать штрафы, наложенные АМКУ

"ЧП" ОККО-Нефтепродукт "не согласно с принятым решением Комитета в части, касающейся Предприятия и считает его не соответствующим ни действующему законодательству и практике высших судебных инстанций Украины, ни устоявшимся мировым практикам расследования " параллельного поведения " на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов ", - сообщили в компании.

"Мы убеждены, что практика Комитета по привлечению к ответственности компаний за так называемый " заговор ", которого на самом деле не было и который не установлен ​​и никоим образом не доказан Комитетом, подрывает принцип правовой определенности как одну из фундаментальных основ современного демократического государства. Это, в свою очередь, негативно влияет на авторитет государства перед международным сообществом и препятствует поступлению инвестиций в Украину ", - отметили представители АЗК ОККО.

Кроме того, в ОККО заявили, что "такие явления, как получение неправомерных преимуществ в конкуренции благодаря, в частности, неполной уплате налогов, изготовлению и реализации нефтепродуктов, не соответствующих установленным стандартам (в том числе контрафактных нефтепродуктов) остаются, к сожалению, без внимания комитета и не учитываются им при проведении исследований рынка ".

Напомним, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

В частности, штрафы наложены на:

- ООО "Золотой экватор" (бренд WOG) - 16 млн 194 тыс. 532 грн;

- ООО "ВОГ Ритейл" (бренд WOG) - 54 млн 36 тыс. 332 грн,

- ООО "Окко нефтепродукт" (бренд ОККО) - 77 млн ​​880 тыс. 872 грн;

- ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL) - 39 млн 711 тыс. 226 грн;

- ПИИ "АМИК Украины" (до 08.05.2015 ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина") (бренд Амис) - 12 млн 529 тыс. 975 грн;

- ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) - 2 млн 533 тыс. 812 грн;

- ООО "Параллель М ЛТД" (бренд Parallel) - 1 млн 438 тыс. 354 грн.