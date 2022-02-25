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Під Сумами "Ураганами" обстріляли дитячий садок

Під Сумами "Ураганами" обстріляли дитячий садок

Київ • УНН

 • 246795 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. В Охтирці на Сумщині під обстріл "Ураганами" потрапив дитячий садок. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову ОДА Сумщини Дмитра Живицького.

Цитата

"Оперативно від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького: був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Українські військові підбили вночі військову техніку окупантів під Конотопом у Сумській області.

Приблизно о 22:30 у Сумах напередодні почався бій біля кадетського корпусу і території, де розташована 27-ма артбригада. Була пожежа. Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

Згодом повідомили, що бій біля кадетського корпусу і військової частини в Сумах на вулиці Кондратьєва відновився. Вороги застосовують стрілецьку зброю.

Українські Національні Новини

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