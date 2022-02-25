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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24459 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вночі українські військові підбили військову техніку РФ під Конотопом

Вночі українські військові підбили військову техніку РФ під Конотопом

Київ • УНН

 • 228681 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українські військові підбили вночі військову техніку окупантів під Конотопом у Сумській області. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

“Підбита цієї ночі військова техніка окупантів під Контопом! Слава Збройним Силам України!" - написав Геращенко.

Доповнення

Близько 22:30 у Сумах напередодні почався бій біля кадетського корпусу і території, де розташована 27-а артбригада. Була пожежа. Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

Пізніше повідомлялося, що бій біля кадетського корпусу і військової частини в Сумах на вулиці Кондратьєва відновився. Застосовують стрілецьку зброю.

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