Вночі українські військові підбили військову техніку РФ під Конотопом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українські військові підбили вночі військову техніку окупантів під Конотопом у Сумській області. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Цитата
“Підбита цієї ночі військова техніка окупантів під Контопом! Слава Збройним Силам України!" - написав Геращенко.
Доповнення
Близько 22:30 у Сумах напередодні почався бій біля кадетського корпусу і території, де розташована 27-а артбригада. Була пожежа. Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.
Пізніше повідомлялося, що бій біля кадетського корпусу і військової частини в Сумах на вулиці Кондратьєва відновився. Застосовують стрілецьку зброю.