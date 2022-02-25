В Сумах возобновился бой у кадетского корпуса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах на ул. Кондратьева возобновился. Применяют стрелковое оружие. Об этом сообщает корреспондент Суспільного, передает УНН.
Детали
Более трех часов назад враг отступил.
Бой начался примерно в 22:30. Детей в помещении не было.
На территории, где продолжался бой, расположена 27-я артиллерийская бригада.
Поблизости загорелся балкон на 12-м этаже дома на улице Герасима Кондратьева 154/2. По их информации, в дом попал снаряд.
Контекст
Около 22:30 начался бой возле кадетского корпуса и территории, где расположена 27 артбригада. Загорелся пожар.
По состоянию на вечер 24 февраля российские войска разбили лагеря в лесополосах в Сумском районе. Сумы - под контролем Украины.