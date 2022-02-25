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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Сумах відновився бій біля кадетського корпусу - ЗМІ

У Сумах відновився бій біля кадетського корпусу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 744960 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах на вул. Кондратьєва відновився. Застосовують стрілецьку зброю. Про це повідомляє кореспондент Суспільного, передає УНН.

Деталі

Понад три години тому ворог відступив.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.
На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

Поблизу загорівся балкон на 12-му поверсі будинку на вулиці Герасима Кондратьєва 154/2. За їхньою інформацією, в будинок влучив снаряд.

Контекст

Близько 22:30 розпочався бій біля кадетського корпусу та території, де розташована 27 артбригада. Зайнялася пожежа.
Станом на вечір 24 лютого російські війська розбили табори в лісосмугах у Сумському районі. Суми - під контролем України.

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