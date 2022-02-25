Ночью украинские военные подбили военную технику РФ под Конотопом

Цитата

“Подбитая этой ночью военная техника оккупантов под Контопом! Слава Вооружённым Силам Украины!”, - написал Геращенко.

Дополнение

Около 22:30 в Сумах накануне начался бой возле кадетского корпуса и территории, где расположена 27-я артбригада. Был пожар. По состоянию на вечер 24 февраля российские войска разбили лагеря в лесополосах в Сумском районе. Сумы — под контролем Украины.

Позже сообщалось, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах на улице Кондратьева возобновился. Применяют стрелковое оружие.