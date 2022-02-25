Ночью украинские военные подбили военную технику РФ под Конотопом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинские военные подбили ночью военную технику оккупантов под Конотопом в Сумской области. Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице у Facebook, пишет УНН.
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“Подбитая этой ночью военная техника оккупантов под Контопом! Слава Вооружённым Силам Украины!”, - написал Геращенко.
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Около 22:30 в Сумах накануне начался бой возле кадетского корпуса и территории, где расположена 27-я артбригада. Был пожар. По состоянию на вечер 24 февраля российские войска разбили лагеря в лесополосах в Сумском районе. Сумы — под контролем Украины.
Позже сообщалось, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах на улице Кондратьева возобновился. Применяют стрелковое оружие.