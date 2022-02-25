Под Сумами "Ураганами" обстреляли детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ахтырке в Сумской области под обстрел "Ураганами" попал детский сад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОГА Сумской области Дмитрия Живицкого.
Цитата
"Оперативно от главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого: был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - говорится в сообщении.
Дополнение
Украинские военные подвели ночью военную технику оккупантов под Конотопом в Сумской области.
Примерно в 22:30 в Сумах накануне начался бой у кадетского корпуса и территории, где расположена 27-я артбригада. Был пожар. По состоянию на вечер 24 февраля российские войска разбили лагеря в лесополосах в Сумском районе. Сумы - под контролем Украины.
Позже сообщили, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах на улице Кондратьева возобновился. Враги применяют стрелковое оружие.