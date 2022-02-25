Под Сумами "Ураганами" обстреляли детский сад

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"Оперативно от главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого: был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - говорится в сообщении.

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Украинские военные подвели ночью военную технику оккупантов под Конотопом в Сумской области.

Примерно в 22:30 в Сумах накануне начался бой у кадетского корпуса и территории, где расположена 27-я артбригада. Был пожар. По состоянию на вечер 24 февраля российские войска разбили лагеря в лесополосах в Сумском районе. Сумы - под контролем Украины.

Позже сообщили, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах на улице Кондратьева возобновился. Враги применяют стрелковое оружие.