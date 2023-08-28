Як ворожа піхота українських штурмовиків не помітила - ОК "Північ" показали відео

Цитата

"Курйозна зустріч: ворожа піхота не помітила штурмову групу бійців 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка прямувала до ворожих позицій. Окупантів ліквідовано", - прокоментували ролик в ОК "Північ".

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 261 310 осіб, 4400 танків та сотень одиниць військової техніки.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямку - "запеклі бої, там дуже мужньо стоять наші воїни". "Ворог хоче оточити Авдіївку і не може цього зробити, ворог хоче взяти під контроль Мар'їнку і не може це зробити, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Куп'янському і Лиманському напрямку "дуже гаряче було протягом тижня", ворог збирає там нові сили. Вона зауважила, що очевидним є те, що одна з задач ворога на цих напрямках - це відволікання наших Збройних сил від Бахмутського напрямку, де у нас доволі успішне просування.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.