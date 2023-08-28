Как вражеская пехота украинских штурмовиков не заметила - ОК "Север" показали видео

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Оперативное командование «Север» на своей странице в Telegram, опубликовало видео, как уничтожает вражескую пехоту, передает УНН.

Цитата

"Курьезная встреча: вражеская пехота не заметила штурмовую группу бойцов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая направлялась к вражеским позициям. Оккупанты ликвидированы", - прокомментировали ролик в ОК "Север".

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 310 человек, 4400 танков и сотен единиц военной техники.

На Авдеевском и Марьинском направлении - "ожесточенные бои, там очень мужественно стоят наши воины". "Враг хочет окружить Авдеевку и не может этого сделать, враг хочет взять под контроль Марьинку и не может это сделать, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На Купянском и Лиманском направлении "очень горячо было в течение недели", враг собирает там новые силы. Она отметила, что очевидно, что одна из задач врага на этих направлениях - это отвлечение наших Вооруженных сил от Бахмутского направления, где у нас довольно успешное продвижение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

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