Ще плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 261 310 осіб, 4400 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 261310 (+490) осіб,
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- танків ‒ 4400 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8562 (+8) од,
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- артилерійських систем – 5425 (+22) од,
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- РСЗВ – 730 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 499 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4383 (+5),
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- крилаті ракети ‒ 1415 (+4),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7866 (+12) од,
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- спеціальна техніка ‒ 809 (+1).
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Доповнення
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження противника.