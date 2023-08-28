Еще плюс 490: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 310 человек, 4400 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 261310 (+490) человек,
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- танков - 4400 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,
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- артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
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- РСЗО – 730 (+2) ед,
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- средства ПВО - 499 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
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- крылатые ракеты - 1415 (+4),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7866 (+12) ед,
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- специальная техника - 809 (+1).
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Дополнение
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника.