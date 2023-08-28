Еще плюс 490: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 261 310 человек, 4400 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 261310 (+490) человек,
  • танков - 4400 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 5425 (+22) ед,
  • РСЗО – 730 (+2) ед,
  • средства ПВО - 499 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов  – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
  • крылатые ракеты - 1415 (+4),
  • корабли /катера  - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7866 (+12) ед,
  • специальная техника - 809 (+1).

Дополнение

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника.

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