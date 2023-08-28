Українська авіація за добу завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Також зазначається, що протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.
Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження противника.