Українська авіація за добу завдала 11 ударів по ворогу – Генштаб

Цитата

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Також зазначається, що протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Нагадаємо

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження противника.