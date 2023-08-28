Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Также отмечается, что в течение суток состоялось 34 боевых столкновения.

Напомним

Авиация сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.