Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Также отмечается, что в течение суток состоялось 34 боевых столкновения.
Напомним
Авиация сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.