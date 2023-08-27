Українська авіація за добу завдала 14 ударів по ворогу – Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - йдется у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу російської армії та 1 удар — по зенітно-ракетному комплексу росіян.