Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Напоним
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии и 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу россиян.