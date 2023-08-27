Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны в течение минувших суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напоним

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии и 1 удар — по зенитно-ракетному комплексу россиян.