В Офісі Президента заявили, що робота щодо обміну утримуваними з Росією ведеться
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Робота щодо питання обміну утримуваними особами між Україною і Росією та припинення вогню на Донбасі ведеться. Це підтвердив помічник Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
"Ми обговорюватимемо (на зустрічі дипломатичних радників лідерів країн "нормандського формату" 2 вересня - ред.) порядок денний майбутньої зустрічі, серед пунктів якого, безумовно, будуть питання обміну полоненими та припинення вогню на Донбасі. Це дуже делікатні питання. Тому прошу усіх небайдужих не піддаватися паніці та не створювати інформаційного шуму, заснованого на непідтверджених даних. Це може нашкодити процесу. Запевняю, робота ведеться, і щойно буде результат - громадськість офіційно проінформують", - написав він у Facebook.
Додамо, 30 серпня у Кремлі відзначали прогрес у питанні обміну утримуваними з Україною.
Нагадаємо, зустріч радників глав урядів та держав - учасників так званої нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і РФ) запланована на понеділок, 2 вересня, у Берліні.