Кремль: ми відзначаємо прогрес в питанні обміну затриманими з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кремль вважає обмін затриманими дуже “важливим для всієї атмосфери українського врегулювання і відзначає певний прогрес у цьому питанні”. Про це в п’ятницю заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, відповідаючи на питання, наскільки такий обмін близький до реалізації, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Взаємодія на цю тему (обмін затриманими) здійснюється в закритому режимі, але певний прогрес я, звичайно, можу підтвердити”, — сказав представник Кремля.
Відповідаючи на питання, наскільки цей процес є важливим, Ушаков підкреслив: “Ну, звичайно, (він) важливий”. “Це взагалі дуже важливо для всієї атмосфери навколо врегулювання української кризи”, — підсумував помічник президента РФ.
Раніше українські ЗМІ поширили інформацію, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною відбудеться в п’ятницю. Публікувалися також неофіційні дані про участь головного редактора “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського в цьому обміні. Однак вже вранці 30 серпня Офіс президента України спростував інформацію про те, що процес взаємного обміну утримуваних осіб між Києвом і Москвою завершено. Пізніше в Службі безпеки України також заявили, що обмін не відбудеться в п’ятницю, а його остаточна дата поки не визначена.
Як передавав УНН, вчора Кремль не став коментувати інформацію про етапування Сенцова в Москву.