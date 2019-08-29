Кремль не став коментувати інформацію про етапування Сенцова в Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про етапування засудженого в РФ за нібито “підготовку терактів” в окупованому Криму режисера Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Мені нема чого додати по цій темі. Коли ми будемо готові, ми повідомимо. Поки такої готовності у нас немає. Можу ще раз повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення (Кирила) Вишинського. Мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого” , - сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про початок процесу обміну утримуваними особами і питання про те, чи можна вважати, що запуску обміну сприяло рішення суду в Києві про звільнення з-під арешту головного редактора агентства “РИА Новости Украина”.
Пєсков також не став відповідати на питання про те, з чим пов’язано етапування Сенцова з колонії № 8 міста Лабитнангі в Москву, про який повідомили ЗМІ 29 серпня.
“Я нічого не можу вам сказати”, — відповів представник Кремля.
Нагадуємо, Олег Сенцов етапований з колонії у Москву.