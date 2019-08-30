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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112826 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123678 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125921 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151206 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150757 просмотра

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Актуальное
Кремль: мы отмечаем прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной

Кремль: мы отмечаем прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Кремль считает обмен задержанными очень “важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе”. Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, насколько такой обмен близок к реализации, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Взаимодействие на эту тему (обмена задержанными) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить”, — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, насколько этот процесс является важным, Ушаков подчеркнул: “Ну, конечно, (он) важен”. “Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса”, — заключил помощник президента РФ.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Публиковались также неофициальные данные об участии главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского в этом обмене. Однако уже утром 30 августа Офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.

Как сообщал УНН, вчера Кремль не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву.

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