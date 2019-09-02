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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 27622 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116607 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127364 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118666 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123710 просмотра

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В Офисе Президента заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется

В Офисе Президента заявили, что работа по обмену удерживаемыми с Россией ведется

Киев  •  УНН

 • 12013 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Работа по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и прекращения огня на Донбассе ведется. Это подтвердил помощник Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

"Мы будем обсуждать (на встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандского формата" 2 сентября - ред.) повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которой, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращение огня на Донбассе. Это очень деликатные вопросы. Поэтому прошу всех неравнодушных не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных. Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют", - написал он в Facebook.

Добавим, 30 августа в Кремле отмечали прогресс в вопросе обмена удерживаемыми с Украиной.

Напомним, встреча советников глав правительств и государств - участников так называемой нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ) запланирована на понедельник, 2 сентября, в Берлине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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