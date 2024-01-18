В Офісі Генпрокурора покази оновленні приміщення Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків

Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків отримав нове приміщення, яке допоможе забезпечити його ефективну роботу та комфорт для відвідувачів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За кожним із понад 120 000 воєнних злочинів, задокументованих в Україні, людські життя та страждання. Наш головний обов'язок – зробити все можливе, щоб підтримати постраждалих від воєнних злочинів у їхньому прагненні до правди та справедливості - наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, саме з цією метою минулого року був створений Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків. Натомість вже цього року центр розширився та отримав нове приміщення.

Костін зустрівся з Генпрокурором Польщі: обговорили співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів рф

Зазначається, що оновлення сплановане таким чином, щоб забезпечити безпечне та комфортне середовище, з кабінетами для психологічного консультування та процесуальних інтерв'ю, а також кімнатами для дітей.

Доповнення

У відомстві наголошують, що основна місія Центру полягає в тому, щоби кожен потерпілий та свідок:

відчував себе в безпеці, отримував належну повагу та повну інформацію про свої права та доступні послуги;

отримував актуальну інформацію щодо свого провадження;



отримав психологічну підтримку для запобігання повторній віктимізації;



а також, за потреби, був перенаправлений до відповідних служб психологічної, медичної та соціальної підтримки.



Генпрокурор додав, що на початковому етапі діяльність Центру буде зосереджена на вразливих групах, зокрема, на дітях, людях з інвалідністю, а також на постраждалих та свідках катувань і сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

У довгостроковій перспективі планується поширити ці послуги на інші регіони України та осіб, які пережили різні види злочинів.

Також Костін подякував міжнародним партнерам, які долучились до запуску Центру та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Нагадаємо

На четвертій зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру, у Давосі, свої історії розповіли українці, які постраждали від воєнних злочинів рф.