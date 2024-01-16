Костін зустрівся з Генпрокурором Польщі: обговорили співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів рф

Генпрокурор України Андрій Костін зустрівся у Варшаві з міністром юстиції та Генеральним прокурором Польщі Адамом Боднаром. Сторони обговорили зокрема співпрацю у сфері розслідування російських воєнних злочинів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Офіс Генпрокурора високо цінує внесок двох польських експертних місій у документування воєнних злочинів рф, а також зусилля польських прокурорів, які досліджують паттерни злочинів, скоєних росією в ході війни проти України та інших збройних конфліктів. Сподіваємося на продовження нашого плідного партнерства та повністю відкриті до його розширення на нові напрями, - зазначив Костін.

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Під час зустрічі генпрокурори обговорили залучення польських слідчих до розслідування російських злочинів в Україні, а також розширення міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування Україні збитків, які завдала росія під час війни.

Також було порушено ідею створення міжнародного трибуналу для суду над винними у воєнних злочинах і злочинах проти людяності росіянами, йдеться на сайті польського міністерства Юстиції.

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