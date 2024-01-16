Костин встретился с Генпрокурором Польши: обсудили сотрудничество в расследовании военных преступлений рф
Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился в Варшаве со своим польским коллегой министром юстиции - генеральным прокурором РП Адамом Боднаром. Стороны обсудили в частности сотрудничество в сфере расследования российских военных преступлений.
россия держит в Черном море один ракетоноситель до 8 "Калибров"
россия разместила в Черном море пять кораблей, в том числе ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр".
Азербайджан, который будет принимать саммит по вопросам изменения климата COP29, не назначил ни одной женщины в состав его комитета
Климатический комитет COP29 в Азербайджане состоит исключительно из мужчин, что вызвало критику со стороны женской правозащитной группы "Она меняет климат", которая назвала это решение "регрессивным". Страна-экспортер нефти также подверглась критике за амбиции в индустрии ископаемого топлива и намерения увеличить добычу газа в будущем.
В Украине растет количество случаев отравления угарным газом. На Николаевщине зафиксировали новый случай
В Украине растет количество случаев отравления угарным газом, последними пострадавшими стали 48-летний мужчина и 45-летняя женщина в Николаевской области, вероятно, из-за неисправной системы отопления.
Кулеба призвал США сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф американских компонентов для оружия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство США и американские компании сделать больше, чтобы предотвратить попадание в рф комплектующих для оружия.
За московский патриархат и Гройсмана: кто инициировал создание рабочей группы Винницкого облсовета, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками
Председатель Винницкого облсовета Вячеслав Соколовый по инициативе Игоря Хмиля создал рабочую группу, которая вместо экологических вопросов занимается политическими разборками.
Развитие технологического партнерства: Украина и Великобритания запустили платформу UK-Ukraine TechBridge
Украина и Великобритания совместно запустили UK-Ukraine TechBridge - платформу развития, призванную способствовать инновациям и укреплению партнерства между технологическими секторами двух стран.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
Депутату Сергею Батрину, подозреваемому в подрыве гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области, приведшем к гибели двух человек и многочисленным раненым, назначена психиатрическая экспертиза.
"АТЕШ" фиксируют подготовку оккупантов к обороне Евпатории
российские оккупанты готовятся к боям в оккупированном районе Евпатории в Крыму, усиливая свою оборону дополнительными фортификационными сооружениями. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
Юлия Яцык, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, считает, что в Украине нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей.