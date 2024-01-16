Костин встретился с Генпрокурором Польши: обсудили сотрудничество в расследовании военных преступлений рф

Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился в Варшаве с министром юстиции и Генеральным прокурором Польши Адамом Боднаром. Стороны обсудили в частности сотрудничество в сфере расследования российских военных преступлений. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Офис Генпрокурора высоко ценит вклад двух польских экспертных миссий в документирование военных преступлений рф, а также усилия польских прокуроров, которые исследуют паттерны преступлений, совершенных россией в ходе войны против Украины и других вооруженных конфликтов. Надеемся на продолжение нашего плодотворного партнерства и полностью открыты к его расширению на новые направления, - отметил Костин.

Детали

Во время встречи генпрокуроры обсудили привлечение польских следователей к расследованию российских преступлений в Украине, а также расширение международного компенсационного механизма для возмещения Украине ущерба, который нанесла россия во время войны.

Также была затронута идея создания международного трибунала для суда над виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности россиянами, говорится на сайте польского министерства юстиции.

В Украине приговоры за военные преступления получили уже 77 человек - Генпрокурор