В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей
Координационный центр помощи жертвам и свидетелям, созданный для поддержки жертв военных преступлений получил новое помещение. Это обеспечит безопасные и комфортные условия для встреч, психологических консультаций и процессуальных интервью.
Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света
Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.
Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ
После разблокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе вчера границу пересекли 2600 грузовиков. Несмотря на это, очереди сохраняются - около 1200 грузовиков ожидают, особенно на пункте пропуска "Шегини".
Неизвестные следили за журналисткой в Киевской области: начато уголовное производство
Правоохранительные органы Киева начали уголовное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналиста путем несанкционированного сбора и распространения конфиденциальной информации. Это произошло после недавних попыток проникновения в квартиры и слежки за журналистами-расследователями в регионе.
Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части на Купянском направлении.
Дело Азарова направили в суд
Служба безопасности Украины завершила специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова по факту поддержки вооруженной агрессии россии. Сейчас дело направлено в суд.
На Тернопольщине маршрутка столкнулась с двумя грузовиками: восемь пострадавших
В Тернопольской области маршрутный автобус столкнулся с двумя грузовиками, в результате чего восемь человек были госпитализированы. По факту аварии ведется расследование, у водителей отобраны образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
В Киеве переименовали несколько станций городской электрички и железнодорожный мост
Киевский городской совет переименовал 10 объектов городского железнодорожного транспорта, среди которых один железнодорожный вокзал, восемь железнодорожных платформ и железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка.
Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.
Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг заявления о секретных переговорах между Украиной и россией как дезинформацию.