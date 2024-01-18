В Офисе Генпрокурора показы обновлении помещения Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей

Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей получил новое помещение, которое поможет обеспечить его эффективную работу и комфорт для посетителей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

За каждым из более 120 000 военных преступлений, задокументированных в Украине, стоят человеческие жизни и страдания. Наш главный долг - сделать все возможное, чтобы поддержать пострадавших от военных преступлений в их стремлении к правде и справедливости - подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, именно с этой целью в прошлом году был создан Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей. Зато уже в этом году центр расширился и получил новое помещение.

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Отмечается, что обновление спланировано таким образом, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду, с кабинетами для психологического консультирования и процессуальных интервью, а также комнатами для детей.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что основная миссия Центра заключается в том, чтобы каждый потерпевший и свидетель:

чувствовал себя в безопасности, получал должное уважение и полную информацию о своих правах и доступных услугах;

получал актуальную информацию о своем производстве;



получил психологическую поддержку для предотвращения повторной виктимизации;



а также, при необходимости, был перенаправлен в соответствующие службы психологической, медицинской и социальной поддержки.



Генпрокурор добавил, что на начальном этапе деятельность Центра будет сосредоточена на уязвимых группах, в частности, на детях, людях с инвалидностью, а также на пострадавших и свидетелях пыток и сексуального насилия, связанного с конфликтом.

В долгосрочной перспективе планируется распространить эти услуги на другие регионы Украины и лиц, переживших различные виды преступлений.

Также Костин поблагодарил международных партнеров, которые присоединились к запуску Центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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