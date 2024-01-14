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У Давосі виступили українці, що постраждали від російських злочинів - Костін

У Давосі виступили українці, що постраждали від російських злочинів - Костін

Київ • УНН

 • 39336 перегляди

Українські жертви воєнних злочинів російських слодат розповіли про них на зустрічі з питань безпеки, закликаючи до покарання російських злочинців.

Сьогодні на четвертій зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру свої історії розповіли українці, які постраждалих від воєнних злочинів рф. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає УНН.

У Давосі пролунали голоси українців, які постраждали від воєнних злочинів росії. Один з них — 16-річний хлопець з Бучі. Російські військові вбили його батька у нього на очах. Також виступила дівчина, медсестра з Київщини, яка зазнала сексуального насильства від російського військового. Вони розказали про свої історії, а також про вимогу справедливого покарання для російських військових, які скоїли ці злочини, та тих, хто віддавав злочинні накази, включно з вищим керівництвом країни агресора

- сказав Андрій Костін.

Деталі

За словами Генпрокурора, незважаючи на те, що війна триває вже майже два роки і за цей час задокументовано 120 тисяч воєнних злочинів ворога, "історії людей, які пережили це ще шокують і наших партнерів, і нас самих".

Справи щодо багатьох злочинів, які вчинили російські окупанти, слухаються в українських судах. Наразі загарбники вже отримали 77 вироків.

Також Костін розповів про мережу всеосяжної відповідальності, яка розбудовується для того, щоб забезпечити покарання росії за всі її міжнародні злочини.

Вона складається з 5 ключових компонентів: забезпечення ефективного розслідування на національному рівні, забезпечення відповідальності за злочин агресії, стратегічне партнерство з інституціями у сфері міжнародного права, співпраця з країнами-партнерами та забезпечення виплат росією компенсацій Україні та українському народу.

Зеленський зустрівся з парламентарями Литви: обговорили підтримку вступу України до НАТО та відповідальність рф за воєнні злочини10.01.24, 19:55 • 31740 переглядiв

Ганна Оніщенко

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