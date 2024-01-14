В Давосе выступили украинцы, пострадавшие от российских преступлений - Костин

Сегодня на четвертой встрече советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира свои истории рассказали украинцы, пострадавших от военных преступлений рф. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает УНН.

В Давосе прозвучали голоса украинцев, пострадавших от военных преступлений россии. Один из них - 16-летний парень из Бучи. российские военные убили его отца у него на глазах. Также выступила девушка, медсестра из Киевской области, которая подверглась сексуальному насилию от российского военного. Они рассказали о своих историях, а также о требовании справедливого наказания для российских военных, совершивших эти преступления, и тех, кто отдавал преступные приказы, включая высшее руководство страны агрессора - сказал Андрей Костин.

Детали

По словам Генпрокурора, несмотря на то, что война продолжается уже почти два года и за это время задокументировано 120 тысяч военных преступлений врага, "истории людей, которые пережили это еще шокируют и наших партнеров, и нас самих".

Дела по многим преступлениям, которые совершили российские оккупанты, слушаются в украинских судах. Сейчас захватчики уже получили 77 приговоров.

Также Костин рассказал о сети всеобъемлющей ответственности, которая развивается для того, чтобы обеспечить наказание россии за все ее международные преступления.

Она состоит из 5 ключевых компонентов: обеспечение эффективного расследования на национальном уровне, обеспечение ответственности за преступление агрессии, стратегическое партнерство с институтами в сфере международного права, сотрудничество со странами-партнерами и обеспечение выплат россией компенсаций Украине и украинскому народу.

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