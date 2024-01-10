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Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 17:55  •  17329 просмотра

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Зеленский обсудил с литовским парламентом вопросы интеграции Украины в НАТО и правосудия за военные преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Литве провел встречу с представителями литовского парламента (Сейма). Об этом сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Во время встречи со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента обсудили важные вопросы, дальнейшую поддержку нашей интеграции в НАТО, привлечение россии к ответственности за преступления, совершенные во время войны против Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что Украина ценит лидерство Сеймаса Литвы во многих вопросах помощи нашему государству, всю поддержку на парламентском уровне.

Напомним

Сегодня в Вильнюсе был подписан ряд украинско-литовских документов, в частности относительно совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы.

Также Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали совместное заявление в котором, в частности, говорится о договоренности продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предсказуемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
Зеленський зустрівся з парламентарями Литви: обговорили підтримку вступу України до НАТО та відповідальність рф за воєнні злочини
Zelenskyy meets with Lithuanian MPs to discuss support for Ukraine's accession to NATO and Russia's responsibility for war crimes
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