Зеленский встретился с парламентариями Литвы: обсудили поддержку вступления Украины в НАТО и ответственность рф за военные преступления

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Литве провел встречу с представителями литовского парламента (Сейма). Об этом сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Во время встречи со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, председателями парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента обсудили важные вопросы, дальнейшую поддержку нашей интеграции в НАТО, привлечение россии к ответственности за преступления, совершенные во время войны против Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Зеленский добавил, что Украина ценит лидерство Сеймаса Литвы во многих вопросах помощи нашему государству, всю поддержку на парламентском уровне.

Напомним

Сегодня в Вильнюсе был подписан ряд украинско-литовских документов, в частности относительно совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы.

Также Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали совместное заявление в котором, в частности, говорится о договоренности продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предсказуемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины.