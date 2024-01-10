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Зеленський зустрівся з парламентарями Литви: обговорили підтримку вступу України до НАТО та відповідальність рф за воєнні злочини

Зеленський зустрівся з парламентарями Литви: обговорили підтримку вступу України до НАТО та відповідальність рф за воєнні злочини

Київ • УНН

 • 31740 перегляди

Зеленський обговорив з литовським парламентом питання інтеграції України до НАТО та правосуддя за воєнні злочини.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту у Литві провів зустріч із представниками литовського парламенту (Сейму). Про це повідомив в Telegram-каналі Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Під час зустрічі зі Спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту обговорили важливі питання, подальшу підтримку нашої інтеграції в НАТО, притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні під час війни проти України", - написав Зеленський в Telegram-каналі.

Зеленський додав, що Україна цінує лідерство Сеймасу Литви в багатьох питаннях допомоги нашій державі, усю підтримку на парламентському рівні.

Нагадаємо

Сьогодні у Вільнюсі було підписано низку українсько-литовських документів, зокрема щодо спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проектами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби.

Також Зеленський та президент Литви Гітанас Наусєда підписали спільну заяву у якій, зокрема, йдеться про домовленість продовжити спільну роботу щодо забезпечення своєчасної, передбачуваної та довгострокової військової та фінансової підтримки України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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