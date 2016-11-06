В одному з вантажних вагонів в Маріуполі виявлено боєприпаси
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. В одному з вантажних вагонів в Маріуполі виявлено боєприпаси. Про це кореспонденту УНН повідомили у Центральному відділі поліції Маріуполя.
Під час формування вагонів до відправки залізницею в одному з них був виявлений мішок, в якому знаходилося 38 шашок, схожих на тротилові, і понад 1200 набоїв різного калібру.
На місці працює слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції.
Повідомлення про вибухонебезпечної знахідки надійшло в поліцію Маріуполя близько 17.30.
В даний час поліцейські продовжують слідчі і оперативні дії з метою встановлення обставин, при яких смертоносні предмети виявилися в складі, і власника вантажу. За результатами першочергових заходів фактом буде дана правова оцінка.
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