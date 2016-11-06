В одном из грузовых вагонов в Мариуполе обнаружены боеприпасы
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. В одном из грузовых вагонов в Мариуполе обнаружены боеприпасы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Центральном отделе полиции Мариуполя.
При формировании вагонов для отправки по железной дороге в одном из них был обнаружен мешок, в котором находилось 38 шашек, похожих на тротиловые, и более 1200 патронов различного калибра.
На месте работает следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции.
Сообщение о взрывоопасной находке поступило в полицию Мариуполя около 17:30.
В настоящее время полицейские продолжают следственные и оперативные действия с целью установления обстоятельств, при которых смертоносные предметы оказались в вагоне поезда. По результатам первоочередных мероприятий будет дана правовая оценка.
Как сообщал УНН, арсенал оружия обнаружили в бункере в Киевской области.