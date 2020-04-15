В одному з районів Тернопільщини за добу у 21 особи зафіксували COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Станом на вечір середи у Шумському районі Тернопільскої області, за результатами досліджень обласного лабораторного центру з 24 мешканців Шумщини у 21 підтвердили коронавірус. Про це повідомляється на сайті РДА, передає УНН.
"Загалом наразі 25 офіційно зафіксованих випадків хворих на COVID-19", - повідомили у райдержадміністрації, та додали, що "ведеться робота по встановленню кола контактних осіб".
"На жаль, така ситуація стала наслідком нехтування правилами карантину. Отже, не ходіть без потреби по вулицях, не відвідуйте ринки, магазини, моліться вдома, бо храми теж стали вогнищами небезпеки зараження коронавірусом. Зберігайте спокій та будьте здорові", - написали у пресцентрі РДА.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.