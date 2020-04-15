В одном из районов Тернопольской области за сутки у 21 человека зафиксировали COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50698 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59552 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73555 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73031 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100690 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80823 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101987 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105632 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130262 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В одном из районов Тернопольской области за сутки у 21 человека зафиксировали COVID-19

В одном из районов Тернопольской области за сутки у 21 человека зафиксировали COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16337 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на вечер среды в Шумском районе Тернопольской области, по результатам исследований областного лабораторного центра из 24 жителей Шумщини у 21 подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте РГА, передает УНН.

"В целом пока 25 официально зафиксированных случаев больных COVID-19", - сообщили в райгосадминистрации, и добавили, что "ведется работа по установлению круга контактных лиц".

"К сожалению, такая ситуация стала следствием пренебрежения правилами карантина. Следовательно, не ходите без надобности по улицам, не посещайте рынки, магазины, молитесь дома, потому что храмы тоже стали очагами опасности заражения коронавируса. Сохраняйте спокойствие и будьте здоровы", - написали в пресс-центре РГА.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 - летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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