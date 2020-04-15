В одном из районов Тернопольской области за сутки у 21 человека зафиксировали COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. По состоянию на вечер среды в Шумском районе Тернопольской области, по результатам исследований областного лабораторного центра из 24 жителей Шумщини у 21 подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте РГА, передает УНН.
"В целом пока 25 официально зафиксированных случаев больных COVID-19", - сообщили в райгосадминистрации, и добавили, что "ведется работа по установлению круга контактных лиц".
"К сожалению, такая ситуация стала следствием пренебрежения правилами карантина. Следовательно, не ходите без надобности по улицам, не посещайте рынки, магазины, молитесь дома, потому что храмы тоже стали очагами опасности заражения коронавируса. Сохраняйте спокойствие и будьте здоровы", - написали в пресс-центре РГА.
Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 - летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.