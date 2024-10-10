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В Одеській області 11 жовтня оголошено днем жалоби через смертоносний ракетний удар рф

В Одеській області 11 жовтня оголошено днем жалоби через смертоносний ракетний удар рф

Київ • УНН

 • 19292 перегляди

Через загибель людей внаслідок російської ракетної атаки в Одеській області 11 жовтня оголошено днем жалоби. Кількість жертв зросла до 8 осіб, ще 8 отримали поранення.

У звʼязку з загибеллю людей внаслідок російської ракетної атаки в Одеській області 11 жовтня оголошено день жалоби. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби", - повідомив Кіпер.

Голова ОВА висловив свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких.

Доповнення

За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку було відомо, що внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.

Кількість жертв атаки рф на Одещині зросла до 8: помер 26-річний поранений10.10.24, 13:10 • 11645 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
panamaПанама
odesaОдеса

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