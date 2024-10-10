В Одеській області 11 жовтня оголошено днем жалоби через смертоносний ракетний удар рф
Київ • УНН
Через загибель людей внаслідок російської ракетної атаки в Одеській області 11 жовтня оголошено днем жалоби. Кількість жертв зросла до 8 осіб, ще 8 отримали поранення.
У звʼязку з загибеллю людей внаслідок російської ракетної атаки в Одеській області 11 жовтня оголошено день жалоби. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"У звʼязку з загибеллю людей, внаслідок російської ракетної атаки по Одеському району, завтра, 11 жовтня, в Одеській області оголошено день жалоби", - повідомив Кіпер.
Голова ОВА висловив свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких.
Доповнення
За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку було відомо, що внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.
Кількість жертв атаки рф на Одещині зросла до 8: помер 26-річний поранений10.10.24, 13:10 • 11645 переглядiв