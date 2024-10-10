В Одесской области 11 октября объявлено днем траура из-за смертоносного ракетного удара рф

В связи с гибелью людей в результате российской ракетной атаки в Одесской области 11 октября объявлен день траура. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

"В связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, завтра, 11 октября, в Одесской области объявлен день траура", - сообщил Кипер.

Председатель ОВА выразил свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких.

Дополнение

По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала было известно, что в результате вражеской атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они были госпитализированы в больницу. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы.

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