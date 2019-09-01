В Одесі в Техасі загинули 5 осіб в результаті стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Одесі штату Техас загинули 5 осіб під час перестрілки, ще щонайменше 21 людина постраждала, повідомляє УНН з посиланням на поліцію штату.
Раніше газета The New York Times повідомляла з посиланням на мера Мідленда Джеррі Моралеса, що двоє людей загинули, ще близько 20 постраждали.
Поліція округу Мідленд уточнила в Facebook, що двоє людей відкрили стрілянину в магазині Home Depot в сусідньому місті Одеса. Вони зникли на легковому автомобілі Toyota і поштовому фургоні.
"Вони стріляють без розбору, - наводить The New York Times слова Моралеса. - У нас двоє загиблих і до 20 постраждалих". Як заявив мер, не виключено, що злочинців троє.
При цьому, за даними джерел телекомпанії CBS, в результаті стрілянини постраждали близько 30 осіб. Офіційно ця інформація не підтверджена. За версією джерел телекомпанії CNN, загинула одна людина і постраждали 10.
Нагадаємо, поліція округу Мідленд в штаті Техас повідомила про те, що кілька невідомих відкрили вогонь по людях в місті Одеса.