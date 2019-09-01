В Одесі в Техасі під час стрілянини постраждали 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Поліція округу Мідленд в штаті Техас повідомила про те, що кілька невідомих відкрили вогонь по людях в місті Одеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBS.
За інформацією правоохоронних органів, стрілянина велася з двох автомобілів, а також в місцевому торговому центрі.
Телеканал CBS повідомив, що поки мова йде як мінімум про 20 постраждалих. Точної інформації про їхній стан немає.
За неофіційними даними обстрілу передував напад злочинця на поліцейського, а також викрадення поштового фургона.
Поліція попросила місцевих жителів по можливості не виходити з дому. Злочинці поки не затримані.
Нагадаємо, в США скасували прем’єру фільма через серію трагедій зі стріляниною.