В Одессе в Техасе во время стрельбы пострадали 20 человек

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 27258 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116532 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118595 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127289 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152229 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре.

Телеканал CBS сообщил, что пока речь идет как минимум от 20 пострадавших. Точной информации об их состоянии нет.

По неофициальным данным обстрелу предшествовало нападение преступника на полицейского, а также угон почтового фургона.

Полиция попросила местных жителей по возможности не выходить из дома. Преступники пока не задержаны.

Напомним, в США отменили премьеру фильма из-за серии трагедий со стрельбой.

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