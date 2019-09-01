В Одессе в Техасе во время стрельбы пострадали 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.
По информации правоохранительных органов, стрельба велась из двух автомобилей, а также в местном торговом центре.
Телеканал CBS сообщил, что пока речь идет как минимум от 20 пострадавших. Точной информации об их состоянии нет.
По неофициальным данным обстрелу предшествовало нападение преступника на полицейского, а также угон почтового фургона.
Полиция попросила местных жителей по возможности не выходить из дома. Преступники пока не задержаны.
Напомним, в США отменили премьеру фильма из-за серии трагедий со стрельбой.