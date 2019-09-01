В Одессе в Техасе погибли 5 человек в результате стрельбы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одессе штата Техас погибли 5 человек во время перестрелки, еще по меньшей мере 21 человек пострадал, сообщает УНН со ссылкой на полицию штата.
Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на мэра Мидленда Джерри Моралеса, что два человека погибли, еще около 20 пострадали.
Полиция округа Мидленд уточнила в Facebook, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.
"Они стреляют без разбора, - приводит The New York Times слова Моралеса. - У нас двое погибших и до 20 пострадавших". Как заявил мэр, не исключено, что преступников трое.
При этом, по данным источников телекомпании CBS, в результате стрельбы пострадали около 30 человек. Официально эта информация не подтверждена. По версии источников телекомпании CNN, погиб один человек и пострадали 10.
Напомним, полиция округа Мидленд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.