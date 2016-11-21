В Одесі у платіжному терміналі застряг чоловік

“Чоловік пояснив, що просунувши руку у термінал, намагався перевірити чи є в ньому гроші, однак застряг. Довелося викликати працівників ДСНС та слідчо-оперативну групу, для того, аби встановити особу громадянина та допомогти його дістати руку”, — повідомили в прес-службі Патрульної поліції Одеси.

Чоловіка вдалося звільнити лише після того, як власник терміналу відкрив його. Правоохоронці доставили 27-річного одесита до поліції для того, аби встановити всі обставини події.