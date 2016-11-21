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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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В Одессе в платежном терминале застрял человек

Киев • УНН

 • 10510 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в центре Одессы на ул.Троицкая в платежном терминале застряла рука мужчины, который пытался получить с него деньги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы, передает корреспондент УНН.

В Одессе в платежном терминале застрял человек

"Мужчина пояснил, что просунув руку в терминал, пытался проверить есть ли в нем деньги, однако застрял. Пришлось вызывать работников ГосЧС и следственно-оперативную группу, для того, чтобы установить личность гражданина и помочь ему достать руку ", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Мужчину удалось освободить только после того, как владелец терминала открыл его. Правоохранители доставили 27-летнего одессита в полицию для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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