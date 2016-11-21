В Одессе в платежном терминале застрял человек

"Мужчина пояснил, что просунув руку в терминал, пытался проверить есть ли в нем деньги, однако застрял. Пришлось вызывать работников ГосЧС и следственно-оперативную группу, для того, чтобы установить личность гражданина и помочь ему достать руку ", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы.

Мужчину удалось освободить только после того, как владелец терминала открыл его. Правоохранители доставили 27-летнего одессита в полицию для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия.