В Одесі шукають вибухівку на низці об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об’єктів в Одесі, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Повідомлення про замінування будівель надійшло сьогодні на електронну адресу поліції о 17:03 год. Для перевірки вказаного повідомлення на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Запоріжжя за підозрою у замінуванні Дніпрогесу.