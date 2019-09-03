В Одесі шукають вибухівку на низці об'єктів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування низки об’єктів в Одесі, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Повідомлення про замінування будівель надійшло сьогодні на електронну адресу поліції о 17:03 год. Для перевірки вказаного повідомлення на місця подій направлено слідчо-оперативні групи, вибухотехніків, кінологів та рятувальників", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Запоріжжя за підозрою у замінуванні Дніпрогесу.

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