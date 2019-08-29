Жителя Запоріжжя затримали за "мінування" Дніпрогесу
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 серпня. УНН. Правоохоронці затримали жителя Запоріжжя за підозрою у замінуванні Дніпрогесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.
За даними відомства, вчора, 28 серпня, о 18:35 до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що заміновано греблю Дніпрогес. У ході обстеження греблі та прилеглої території не було виявлено жодних вибухонебезпечних предметів.
Пізніше поліцейські встановили, що неправдивий виклик здійснив раніше судимий мешканець Приазовського району 1990 року народження. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, на початку серпня у Запоріжжі затримали чоловіка за погрозу підриву Дніпрогес.