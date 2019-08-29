Жителя Запорожья задержали за "минирование" Днепрогэса

По данным ведомства, вчера, 28 августа, в 18:35 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована плотина Днепрогэс. В ходе обследования плотины и прилегающей территории не было обнаружено никаких взрывоопасных предметов.

Позже полицейские установили, что ложный вызов совершил ранее судимый житель Приазовского района 1990 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в начале августа в Запорожье задержали мужчину за угрозу подрыва Днепрогэс.